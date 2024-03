Orange et l'État signent un accord sur la fibre optique, avec un "raccordement à la demande" pour ceux qui le souhaitent

La secrétaire d'État chargée du Numérique, Marina Ferrari, et Orange se donnent rendez-vous aujourd'hui sur le territoire de la Communauté urbaine de Dunkerque, dans le Nord, pour signer un accord visant à donner un coup d'accélérateur sur le chemin de la réduction de la fracture numérique. Car si la France est l'un des pays où la part de locaux raccordables à la fibre est la plus importante (83%), l'opérateur historique était dans le viseur du gouvernement et de l'ARCEP, l'autorité des télécoms, pour un ralentissement de son activité dans les zones dites moins denses, appelées « zones AMII ».