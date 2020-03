Baromètre nPerf : Bouygues Telecom et SFR dominent la couverture 4G en France

Bouygues conserve sa place de leader sur la 4G

Orange accélère sur la 4G+

Source : nPerf

Ce 2 mars 2019, nPerf a publié son baromètre de la couverture 4G et 4G+ mesurée en France métropolitaine et en régions pour l'année 2019. Une étude qui s'appuie sur un échantillon de deux milliards de mesures, prises par 126 582 appareils tout au long de l'année dernière.Et le champion de la couverture 4G à l'échelle nationale n'est autre que Bouygues Telecom, qui obtient le meilleur indice parmi les quatre grands opérateurs, avec un score de 92,86 %. SFR (92,57 %) et Orange (92,11 %) ne sont pas loin, alors que Free reste un petit peu à la traîne (86,97 %).L'opérateur d'Iliad signe cependant la meilleure progression avec une hausse de 7,88 points par rapport à 2018. Orange enregistre une augmentation de 3,82 points, contre 2,60 et 2,36 points respectivement pour SFR et Bouygues Telecom. Autrement dit, ceux qui étaient à la traîne en 2018 rattrapent leur retard sur le wagon de tête.À noter qu'en termes de méthodologie, l'indice de couverture nPerf tient compte à parts égales de la couverture géographique (du territoire) et de la couverture de la population en mobilité.La hiérarchie est bousculée lorsque l'on évoque la 4G+. Le numéro un en la matière est SFR, avec un taux de couverture indicatif de 72,97 %. Suivent Orange (72,23 %), Bouygues Telecom (71,78 %) et Free (69,97 %).On retient de ces chiffres les efforts de déploiement consentis par Orange en 2019, lui qui était dernier du classement un an plus tôt. L'opérateur historique a gagné 15,18 points en douze mois. Deux fois plus que Bouygues Telecom (7,49 points), qui devance de très peu Free (7,45 points). SFR enregistre quant à lui une hausse un peu plus faible de 6,33 points, qui lui suffit toutefois à rester leader sur la 4G+.