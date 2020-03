Free (Iliad) : nette hausse du chiffre d'affaires en 2019 et confirmation de l'arrivée de la Freebox V8

La croissance est de retour chez Free !

Le pouvoir de la fibre

Source : Communiqué de presse

C'était à prévoir, mais la publication des résultats financiers d'Iliad pour l'année 2019 a le mérite de poser un tampon très officiel sur les choses. L'année dernière, Free a connu une hausse sensible de son chiffre d'affaires, expliqué notamment par la poussée du Forfait Free pour le mobile et de la fibre optique pour le fixe, ce qui a eu le mérite de faire progresser l'action du groupe en Bourse , chose rare en France ces derniers temps. La consommation de data, elle, est en très net progrès. La firme de Xavier Niel en a profité pour confirmer «» en 2020.Sur les principaux indicateurs financiers, le plus important est la hausse du chiffre d'affaires d'Iliad. Celui-ci s'est établi à 4,91 milliards d'euros en 2019 pour la France, contre 4,77 milliards en 2018, soit une hausse de 3 % des revenus, avec une forte poussée des services mobiles (+5,8 % à 2,05 milliards d'euros), nous allons en reparler, et une stabilisation des services fixes (+0,4 %) à 2,64 milliards d'euros. L'EBITDAaL, en France, progresse de 5,5 points, à 1,91 milliard d'euros. Une vraie bonne nouvelle s'agissant de la rentabilité de l'opérateur.En Italie, où le groupe a franchi le cap des 5 millions d'abonnés au quatrième trimestre, le chiffre d'affaires d'Iliad a atteint 427 millions d'euros. Le chiffre d'affaires global de la société, lui, a augmenté de 9 % en 2019 par rapport à 2018. Celle-ci a généré 5,33 milliards d'euros de revenus l'an dernier, ainsi qu'un résultat net de 1,73 milliard d'euros, malgré près de 2 milliards d'euros d'investissements consentis pour améliorer la couverture mobile et diffuser la fibre partout en France.Concernant les indicateurs opérationnels d'Iliad à présent, débutons par la fibre optique. Celle-ci a franchi un pallier chez Free en 2019 avec une poussée XXL de 79 % du nombre d'abonnés sur les offres FttH de l'opérateur, passé de 983 000 à 1,76 million en un an ! Et ce malgré une vraie stabilité (+0,5 point, 33 000 nouveaux clients) du nombre total d'abonnés haut débit et très haut débit (6,46 millions en 2019 contre 6,43 millions en 2018). Free est tout simplement l'opérateur qui a recruté le plus d'abonnés sur la fibre. Notons également, comme corollaire direct aux investissements de Xavier Niel, l'augmentation significative du nombre de prises raccordables, proche des 14 millions fin 2019, contre moins de 10 millions fin 2018.Sur le pan du mobile, Free a connu une légère baisse de son nombre total d'abonnés (-1 %), tombé à 13,31 millions en 2019, contre 13,44 millions l'année précédente. Mais le retrait d'abonnés au Forfait Voix (tombé de 9,2 % à 5,14 millions) est largement compensé par le gain de 394 000 abonnés au Forfait Free 4G illimitée (50 ou 100 Go pour les non abonnés Freebox), qui a progressé de 5,1 % sur l'ensemble de l'année pour atteindre les 8,18 millions. La consommation moyenne de data (4G) par mois et par abonné est sensiblement en hausse sur un an, en passant de 10,9 à 13,9 Go.Une autre bonne nouvelle, pour Free, est la hausse de 11 % de l'ARPU mobile (ce que rapporte, en moyenne, un client à l'entreprise), qui atteint désormais les 10,2 euros, grâce à un quatrième trimestre très solide. Free compte, en France, un total de 19,77 millions d'abonnés (-0,5 % sur un an), soit 95 000 clients en moins.