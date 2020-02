Free saisit le Conseil d’État pour faire interdire la plateforme Salto

Lire aussi :

Xavier Niel contre Salto

La plateforme de streaming Molotov s'érige également contre le lancement de Salto auprès du Conseil d'Etat, affirmant que M6 et TF1 abusent de leur position dominante.Selon les informations de la Lettre A , publiées le 26 février, le groupe Iliad, maison-mère de Free, aurait déposé un recours auprès du Conseil d'État pour s'opposer au lancement de la plateforme de SvoD Salto, portée par M6, TF1 et France Télévisions.Pourquoi ? L'opérateur français dénonce la mise en place d'un «» et craint que Salto soit privilégié. Molotov, la plateforme de streaming française, dénonce de son côté un abus de position dominante de la part des principales chaînes de TV françaises. Rappelons tout de même que Xavier Niel, patron de Free, est le principal actionnaire de Molotov