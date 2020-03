Orange offre 10 Go de data supplémentaires à ses clients mobiles, et 20 chaînes TV en clair

10 Go valables 30 jours

Orange, comme ses concurrents

Source : Orange

Il y a quelques jours, le Premier ministre Édouard Philippe a officiellement prolongé le confinement dû à la pandémie de Covid-19 au moins jusqu'au 15 avril. Lundi 30 mars, Orange a ainsi dévoilé de nouveaux avantages offerts à ses clients en cette période compliquée. L'opérateur propose de la data à ses abonnés mobiles et des chaînes en clair à ses clients box, Orange et Sosh.Orange a annoncé, lundi, offrir 10 Go supplémentaires d'Internet mobile aux clients ayant consommé la totalité de leur enveloppe data, sous forme d'option accessible à partir du 1er avril 2020, à la fois pour les abonnés Orange et pour les clients Sosh. L'idée est de permettre aux personnes qui manquent de data et qui en ont plus que jamais besoin actuellement d'en bénéficier.L'entreprise précise que l'option sera proposée jusqu'au 30 avril 2020 à environ 16 millions de clients, à hauteur d'une seule option de 10 Go par client. Elle sera automatiquement soumise aux abonnés ayant consommé leur data. Ces derniers recevront alors un SMS comportant un lien nécessaire à l'activation de l'option, qui devra ensuite être utilisée dans les 30 jours suivants. Si un abonné n'a pas consommé la totalité des 10 Go offerts une fois les 30 jours atteints, la data restante ne pourra pas être reportée le mois suivant.Outre les données pour les abonnés mobiles, les clients Orange et Sosh détenteurs d'un décodeur TV Orange auront accès, du 2 au 20 avril 2020, à un total de 20 chaînes en clair. Jeunesse, divertissement, cinéma, sport ou musique, il y en a pour tous les goûts. Les abonnés pourront gratuitement profiter des chaînes Canal J, Boomerang, Toonami, Manga, Paris Première, Teva, Paramount Channel, TCM Cinéma, Action, ES1, MyZen TV, Automoto, Mezzo ou encore Trace Latina.Jusqu'à maintenant, Orange proposait les quatre chaînes OCS et cinq chaînes jeunesse à ses abonnés. L'opérateur leader du marché a donc considérablement étoffé les avantages offerts à ses clients, dans la lignée de ses concurrents Free SFR et Bouygues Telecom