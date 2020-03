Coronavirus : Bouygues Telecom offre 34 chaînes TV en clair sur les détenteurs de Bbox

© Bouygues Telecom

Lire aussi :

Coronavirus : SFR offre plusieurs bouquets à ses abonnés fixe pendant un mois



La réponse de Bouygues à une « situation inédite

Lire aussi :

Coronavirus : une école de codage de Singapour publie de multiples données de suivi sur un site



Tous les clients fibre bénéficieront des débits maximums

Source : Communiqué de presse

Alors que tous les opérateurs de télécommunications ont décidé d'offrir des chaînes de télévision ou de la data à leurs abonnés pour affronter le confinement provoqué par le coronavirus, Bouygues Telecom était le dernier à ne pas avoir faire de « geste » envers ses clients. C'est désormais de l'histoire ancienne. La société a annoncé, mercredi 18 mars, proposer gratuitement 34 chaînes TV en clair à tous ses clients fixes grand public.Bouygues Telecom a annoncé la bonne nouvelle mercredi à ses abonnés, pour les accompagnerAinsi, depuis le 18 mars et jusqu'au 30 avril 2020, les clients fixe disposant d'une offreen fibre ou xDSL se voient proposer gratuitement quelque 34 chaînes supplémentaires sur leur Bbox, hors services à la demande (Replay ou SVoD).On retrouve les chaînes du bouquet Jeunesse de Bouygues Telecom ainsi que des chaînes d'information ou thématiques. Un cadeau pour les petits mais aussi pour les grands. Les chaînes AB1, Crime District, Action, Paramount, Paramount Décalé, Eurochannel, Canal J, Toonami, Nickelodeon 4Teen, Boomerang, Boomerang+1, Boing, Nickelodeon, Nickelodeon +1, Tiji, Baby TV, Nickelodeon Junior, Trek, Animaux, Science&Voe TV, Toute l'histoire, Chasse & Pêche, Mangas, Adult Swim, Melody, Melody d'Afrique, My Zen, RTL Television, Rai 24news, TGCOM 24, Channel One Russia, Ennahar TV, Echourouk News et Africâble sont ainsi accessibles sans surcoût.L'opérateur a également décidé de relever les débits proposés à ses abonnés Bbox Fit et Bbox Must, les offres fibre d'entrée et de milieu de gamme de Bouygues Telecom, habituellement bridées à 200 Mbit/s et 500 Mbit/s en débit descendant, et à 100 Mbit/s et 300 Mbit/s en débit montant. Jusqu'à la fin du mois d'avril, tous les clients fibre pourront bénéficier d'un débit descendant allant jusqu'à 1 Gbit/s et d'un débit montant allant jusqu'à 500 Mbit/s.Tous les opérateurs sont donc mobilisés pour épauler leurs abonnés, enfants et/ou parents. SFR offre deux bouquets à ses clients fibre, Orange propose également gratuitement plusieurs chaînes ainsi qu'OCS, et Free fait de même avec des chaînes supplémentaires gratuites et une data relevée sur le forfait à 2 euros