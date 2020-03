Coronavirus : SFR offre plusieurs bouquets à ses abonnés fixe pendant un mois

Lire aussi :

Des bouquets accessibles aux abonnés fixe sur simple demande

Tous les opérateurs s'y mettent

Source : Communiqué de presse

Chez les opérateurs de télécommunications et certains diffuseurs, la solidarité est de mise. Une situation évidemment provoquée par le coronavirus et les mesures de confinement prises par le président de la République Emmanuel Macron le 16 mars et débutées le mardi 17 mars, à midi. SFR a décidé, mardi, d'offrir deux de ses bouquets à ses abonnés, avec un peu plus d'une trentaine de chaînes au total, et ce durant un mois.Après avoir rassuré ses abonnés en leur garantissant un accès à Internet durant le confinement, SFR a annoncé offrir, gratuitement et à compter du mercredi 18 mars, l'accès aux bouquets « Divertissement & Découverte » et « Plus Jeunesse » à ses abonnés, pendant un mois.Le premier, le bouquet « Divertissement & Découverte », se destine à toute la famille puisqu'il comprend des chaînes jeunesse, people, mais aussi des séries, films et documentaires. On y retrouve les chaînes SYFY, 13ème Rue, E!, Discovery channel, J-One, MTV, Série Club, Game One, BET, Paris Première, Equidia, Trace Sport Stars, My Cuisine, MCM, AB1, Auto Moto, Ushuaïa TV, TREK, Histoire, Toute l'histoire, Animaux, Science et Vie TV, Baby TV, TV Breizh et Chasse et Pêche.Le bouquet « Plus Jeunesse », lui, ravira les enfants avec de nombreux dessins animés et films d'animation. Il regroupe les chaînes Boomerang, Tiji, Disney Channel, Canal J, Cartoon Network, Boing, Toonami, Mangas et Nickelodeon.Pour bénéficier de ces deux avantages, il faut posséder un abonnement internet fixe chez SFR, ce qui exclut les clients mobile uniques. L'opérateur invite ses clients fixe à se rendre sur l'espace clients sfr.fr ou à utiliser l'appli SFR&moi, où les deux bouquets sont accessibles sans frais sur simple demande. «», indique l'opérateur.Il n'y a pas que SFR, parmi les opérateurs, qui a décidé de chouchouter ses abonnés durant le confinement. Free fut le premier à faire un geste en annonçant, le 13 mars, l'extension jusqu'à la fin du mois d'avril de la data de son forfait à 2 euros (0 euro pour les abonnés Freebox) de 50 Mo à 1 Go, et ce gratuitement. Du côté de Free, on offre aussi en clair plusieurs chaînes de télévision.Les abonnés Orange possédant une Livebox peuvent également profiter, depuis le début de la semaine, des quatre chaînes OCS, mais aussi des chaînes jeunesse Boomerang, Boing, Tiji, Canal J et Toonami. Bouygues Telecom n'a pour l'instant pas officiellement fait de geste.Enfin, du côté des diffuseurs, Canal+ est passé en clair chez tous les détenteurs d'une box avec ses chaînes cinéma, séries, jeunesse et documentaires. Les chaînes et services Canal+ Sport, beIN SPORTS, Netflix et prochainement Disney+ ne seront pas inclus dans cette gratuité temporaire.