SMS d'alerte : le gouvernement connaît-il le numéro de tous les Français ?

Un message bien authentique

Le message d'alerte adressé aux Français (© Alexandre Boero pour Clubic)

Les opérateurs, sollicités par le gouvernement

Un procédé qui entrave le RGPD, mais qui se justifie dans des circonstances exceptionnelles

Vous êtes, chers(es) lecteurs(trices), sans doute très nombreux à avoir reçu, pour l'essentiel mardi, un SMS en provenance de l'expéditeur « GOUVFR », alertant sur les dernières mesures prises par le président de la République, Emmanuel Macron, en réponse à la progression du coronavirus dans le pays et au confinement décidé. Si les doutes concernant la légalité du SMS peuvent être écartés, ceux liés à la façon dont le gouvernement s'est procuré le numéro de téléphone des concitoyens restaient en suspens. L'intervention de nos confrères dea mis fin à toute mauvaise interprétation.Voilà pour le contenu du message.Si on pouvait émettre un doute quant à l'authenticité de ce message écrit, l'avocat spécialisé dans les questions du numérique, Alexandre Archambault, répond que si la méfiance est de mise habituellement pour un SMS provenant d'un expéditeur inconnu, les Français, ici, faire confiance, comme en témoigne la présence du lien www.gouvernement.fr en fin de message.Une fois la question de l'authenticité écartée, vient la question majeure de ce message : comment le gouvernement a-t-il pu (ou est-il en train) envoyer ce texto d'alerte à tous les Français ? Plusieurs propriétaires de smartphones n'ont jamais partagé leur numéro de téléphone avec un organe étatique, ce qui peut évidemment faire enfler la polémique.Mais en réalité,, précise Alexandre Archambault., explique le juriste. Cela veut dire que Bouygues Telecom, Free, Orange et SFR ont chacun mobilisé leur parc de cartes SIM pour distribuer le message que l'exécutif souhaitait impérativement faire passer aux Français.Le gouvernement a privilégié la technique du « marketing direct » par SMS., détaille maître Archambault. Ce qui peut prendre du temps, avec un envoi par vagues successives, effectué différemment selon l'opérateur.Enfin, si le numéro de téléphone est considéré, aux yeux de la loi et de la réglementation en vigueur, comme une donnée personnelle soumise au consentement de l'utilisateur comme le veut le RGPD, il est possible de passer, quants'impose. On ne peut donc théoriquement rien reprocher à l'État.