L'attestation de sortie sur smartphone ne sera finalement pas suffisante en cas de contrôle

Précisions sur le dispositif de sortie de domicile

Une amende portée à 135 euros depuis ce matin

Vous pouvez ainsi vous déplacer pour rejoindre votre lieu de travail, dans le cas où le télétravail n'est pas possible.

Il est également possible de sortir de chez vous pour faire des achats de première de nécessité, dans les commerces de proximité autorisés.

Les sorties sont autorisées pour consulter un professionnel de santé, votre médecin généraliste par exemple.

Vous pouvez vous déplacer pour la garde de vos enfants, ou bien pour aider et soutenir les personnes vulnérables, à la condition de respecter les gestes barrières.

Il est enfin autorisé de sortir pour mener une activité physique individuelle, autour de chez soi. Ce qui exclut, de fait, les activités collectives.

Source : BFM TV

Le gouvernement a précisé ce matin, sur l'antenne de, les spécificités d'usage concernant l'attestation de circulation obligatoire en vigueur depuis hier midi en France Métropolitaine et outre mer. Ainsi le ministère de l'Intérieur a indiqué que le document, disponible sur les sites officiels, devait impérativement être présenté sur papier, que ce soit sous forme manuscrite ou imprimée.Dans un contexte où de nombreux sites commençaient à proposer des services pour générer des attestations depuis une simple page web ou un PDF, le gouvernement recommande en outre d'utiliser uniquement le formulaire disponible à cette adresse . L'occasion de rappeler également qu'il existe un risque non négligeable d'actions de malveillance en termes de collecte de données personnelles Autre annonce de ce mercredi 18 mars au matin : la non présentation d'une attestation, et surtout d'une raison valable de sortie, aboutira à une amende portée à 135 euros, soit une contravention de catégorie 4. Elle pourra ainsi être majorée, jusqu'à 375 euros. Les déplacements doivent de surcroît rester extrêmement limités, voire réduits au strict minimum, et ce, rappelons le, afin de limiter la propagation du coronavirus.