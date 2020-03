Coronavirus : SFR, Emmaüs et la Croix-Rouge vont connecter 75 000 personnes exclues du numérique

Lire aussi :

Des centaines de milliers de giga-octets de données offerts

SFR lance un appel aux dons pour soutenir les patients et le personnel hospitalier

Source : SFR

Par les temps qui courent, tout acte de générosité est salutaire, et SFR a décidé de marquer le coup en la matière. Alors que le coronavirus paralyse toute la France, son économie, et confine les citoyens à leur domicile pour une durée encore indéterminée, l'opérateur au carré rouge a décidé de mettre en œuvre un plan d'urgence en équipant et en connectant près de 75 000 personnes, prises dans le piège de la fracture numérique.SFR, partenaire fondateur d'Emmaüs Connect depuis une dizaine d'années, vient ici soutenir les associations Emmaüs France et la Croix-Rouge française. L'opérateur fait ainsi don de recharges prépayées comprenant les appels et SMS illimités ainsi que 5 Go de data, le tout valable 30 jours. 20 000 personnes pourront bénéficier de ces recharges, mais aussi de smartphones mis à disposition, 20 000 au total également. La filiale d'Altice veut renforcer, en cette période difficile, l'accès au matériel et à la connexion pour que les plus démunis sur le plan numérique puissent réaliser leurs démarches essentielles.5000 personnes, bénéficiaires d'Emmaüs Connect, vont pouvoir profiter de recharges prépayées comprenant les appels et SMS illimités et 10 Go de data. Alors que tous les points d'accueil Emmaüs Connect ont été contraints de fermer leurs portes en raison des mesures prises pour lutter contre le Covid-19, l'association dédiée à l'inclusion numérique met tout en œuvre pour aider, à distance, les populations dépourvues de connexion.En outre, et en réponse à l'appel du ministère de l'Éducation nationale et de la Jeunesse, SFR a annoncé offrir des recharges prépayées de 12 Go à 50 000 élèves pour que ces derniers puissent continuer leur travail à domicile. Cette mesure est censée épauler les collégiens et lycéens privés ou ayant besoin de data devant poursuivre leur scolarité à distance.SFR a également décidé de mettre à contribution ses abonnés. L'opérateur lance ainsi, par campagne SMS, un appel aux dons qui peuvent prendre la forme d'un don d'argent, de tablette, ou de carte SIM. Cette action vient en soutien à la Fondation Hôpitaux de Paris - Hôpitaux de France et des personnels soignants, dont SFR est partenaire depuis maintenant huit ans.La société annonce que tous les abonnés mobiles de SFR et RED pourront faire un don de 5 euros, somme qui sera directement débitée sur leur facture. La fondation pourra ensuite se servir des fonds récoltés pour financer des tablettes qui aideront les patients à communiquer avec leurs proches.Des centaines de carte SIM seront distribuées dans les hôpitaux de Paris. Activées pour une durée de 2 mois, elles permettront à des malades démunis et coupés de bénéficier d'une ligne téléphonique. Enfin, plusieurs hôpitaux de toute la France se verront offrir par l'opérateur des tablettes destinées au personnel, pour optimiser l'accueil des malades.