Forfait mobile : Free double temporairement le nombre d'heures d'appel dans ses forfaits à 0€ et 2€

Deux fois plus d'heures d'appel chez Free Mobile !

Source : Communiqué de presse

Dès aujourd'hui, et jusqu'à la fin du mois d'avril, Free Mobile permet à ses abonnés à 2 € et 0 € de profiter de deux fois plus d'heures d'appel . Ces derniers bénéficient donc de quatre heures d'appel par mois, au lieu de deux.Sont concerné les appels réalisés depuis la France vers la France, mais aussi vers les mobiles des États-Unis, du Canada, de la Chine et des DOM ainsi que vers les fixes de 100 destinations à l'international. À noter que ces mêmes abonnés peuvent également profiter temporairement d'une enveloppe data de 1 Go/mois, contre 50 Mo/mois habituellement.Free précise que les abonnés concernés n'ont aucune demande à réaliser, l'ajustement de leur forfait se fait automatiquement, immédiatement et (évidemment) sans surcoût.