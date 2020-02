Bouygues Telecom : clients mobile et fixe, chiffres d'affaires... une année 2019 réussie

© Bouygues Telecom

Tous les signaux sont au vert pour Bouygues Telecom, qui a recruté en masse sur mobile

La barre du million de clients fibrés atteinte

Source : Communiqué de presse

Bouygues Telecom a dévoilé, jeudi, ses résultats annuels de 2019. L'activité commerciale de l'opérateur aura été tout à fait positive, avec un nombre d'abonnés mobiles en forte hausse, un gain également de clients sur le fixe avec la poussée de la fibre optique, et un chiffre d'affaires en très nette hausse.En 2019, Bouygues Telecom a généré un chiffre d'affaires de 6,06 milliards d'euros, en forte croissance par rapport à 2018 (+13,4nbsp;%), où l'opérateur avait fait état d'un chiffre d'affaires de 5,34 milliards d'euros. Une autre donnée montre la bonne santé financière du groupe. Il s'agit du revenu moyen par abonné, le fameux ABPU fixe, qui a progressé de 0,5 euro au quatrième trimestre sur mobile (19,7 euros par client et par mois) et de 1,1 euro sur l'ensemble de l'année sur le fixe (27 euros par client et par mois).Concernant les recrutements d'abonnés à présent, Bouygues Telecom a signé une très bonne année 2019 en gagnant la bagatelle de 653 000 clients mobiles, soit plus de trois fois plus qu'un opérateur comme Orange par exemple , dont 150 000 pour le seul quatrième trimestre. À la fin du mois de décembre, l'opérateur comptabilisait 11,5 millions de clients disposant d'un forfait mobile, ce qui le rapproche de son concurrent Free Mobile et de ses 13 millions d'abonnés mobiles.Sur le fixe, Bouygues Telecom a également connu une belle année 2019, avec 427 000 nouveaux clients fibre, dont 142 000 au quatrième trimestre. Des chiffres que la concurrence peut envier. L'opérateur a en tout cas franchi en fin d'année le cap du million de clients FttH. De manière plus générale, l'entreprise compte près de 4 millions de clients fixe (3,92nbsp;millions exactement), avec un gain de 240 000 supplémentaires en 2019.Alors que l'opérateur a prévu d'investir entre 1,1 et 1,2 milliard d'euros dans ses infrastructures cette année, pour développer les réseaux 5G notamment, celui-ci a généré 301 millions d'euros de cash-flow libre (la trésorerie, pour vulgariser) en 2019, un résultat là aussi en progression.Pour 2020, une année qui sera en partie portée par la sortie de la Bbox Wi-Fi 6 , Bouygues Telecom vise une progression de son chiffre d'affaires services de 5 %.