Free offre de nouvelles chaînes à ses abonnés durant le confinement

En plus des chaînes jeunesse, Free a décidé de rendre accessibles sans surcoût de nombreuses autres chaînes aux genres variés.Jusqu'au 30 avril prochain, si vous êtes abonné à l'offre Freebox TV, vous devriez pouvoir vous occuper devant votre écran. En effet, en plus d'un rallongement de la mise à disposition en clair des chaînes jeunesse lancée en mars (Boing, Boomerang, Boomerang+1, Canal J, Tiji, TV Pitchoun, TeleKidz et BabyTV), ce sont plusieurs autres dizaines de chaînes, habituellement payantes, qui sont désormais accessibles sans surcoût.Au menu notamment : du cinéma (Eurochannel, TCM Cinéma...), du sport (Nautical, Golf Channel), de la musique (M6 Music), de la culture et du divertissement (MCM, Mangas, Toonami, Ushuaia TV...) ou encore des chaînes généralistes, comme Paris Première.Une offre qui n'est pas sans rappeler le bon geste de Bouygues Telecom SFR , ou encore Orange