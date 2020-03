Molotov propose 50 nouvelles chaines à ses abonnés pour supporter le confinement

Lire aussi :

Une offre payante plus intéressante chez Molotov

Source : Communiqué de presse

Aucun ajout n'est en revanche envisagé pour les utilisateurs sans abonnement.Après divers FAI, OCS ou encore Canal+ qui gâtent les gens confinés avec du contenu et des chaînes gratuites, c'est au tour de Molotov de faire un geste. Le service permettant de regarder la télévision et de nombreuses chaînes et services en streaming vient de doper son offre « Extended » d'une cinquantaine de chaînes supplémentaires.Notez qu'il s'agit non seulement des programmes en live, mais aussi les replays en VOD. Cette offre, facturée 9,99 euros par mois avec un mois d'essai offert donne accès à 150 heures d'enregistrement, à la qualité HD et permet de diffuser sur un maximum de quatre écrans en simultanés.Au menu de cet ajout notamment : des chaînes pour enfants et adolescents (Nickelodeon, Cartoon Network, Adult Swim...), du cinéma (Paramount Channel, Action...), du documentaires (Science et Vie, Toute l'Histoire...), de la musique (M6 Music, MTV...), de l'information internationale (CNN) ou encore généraliste (RTL9, Comedy Central...).De plus, une rubrique dédiée au coronavirus a fait son apparition pour informer plus aisément sur la pandémie grâce à de nombreux contenus sur le sujet, regroupés en un seul endroit.