Chez SFR, la hausse de prix s'accompagne d'une grosse baisse...

En fin d'année dernière, la plupart des opérateurs ont annoncé une hausse de leurs tarifs pour cause d'inflation. Face à Orange, Bouygues et SFR, seul Free a décidé de ne pas augmenter les prix de ses abonnements en 2023, et ce, jusqu'en 2027. Oui, pour les quatre prochaines années, la société fondée par Xavier Niel a affirmé qu'aucune augmentation n'aura lieu pour ses offres mobiles. De son côté, SFR ne semble pas au sommet de sa forme. Le FAI vient en effet de confirmer une nouvelle baisse de son nombre d'abonnés.