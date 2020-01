La hausse des prix de l'offre RED Box Très Haut Débit crée un tollé chez les abonnés SFR

Votre offre évolue (et le prix aussi) !

Une hausse de prix, et une hausse des débits

Selon le lexique propre à SFR, l'opérateur annonce en effet une offre «», impliquant au passage une hausse des tarifs, avec un abonnement (hors options) qui passe à 13 € par mois (au lieu de 10 € par mois).». C'est en ces termes que SFR a annoncé aux abonnés RED Box Très Haut Débit la nouvelle, indiquant au passage qu'en contrepartie, le débit sera boosté jusqu'à 1 Gb/s en téléchargement, et jusqu'à 200 Mb/s en envoi.Du côté des abonnés, le message est (évidemment) très mal perçu, cette hausse de tarifs étant imposée, y compris à ceux qui n'ont pas l'utilité d'un meilleur débit, ou qui n'y auront tout simplement pas accès. En effet, les débits annoncés par SFR sont théoriques, et seulement quelques abonnés observeront une différence significative sur leur connexion.Ce n'est pas la première fois que SFR fait la démonstration de sa perception très particulière du consentement ; l'opérateur est un habitué des hausses de tarif, et autres options activées de manière forcée sur ses offres Box et Mobile.À la question «», SFR répond : «». L'opérateur évoque ses investissements dans le réseau THD durant l'année 2019, qui lui permettent d'améliorer son réseau et d'optimiser l'expérience des abonnés.Et SFR a d'ores et déjà pris les devants en ce qui concerne une quelconque accusation de vente forcée illégale, faisant ainsi mention, directement sur son site, de l'article L224-33 du code de la consommation.Ce dernier stipule que «». Ce même article L224-33 indique que l'abonné dispose de la possibilité de résilier son contrat, sans pénalité, dans un délai de quatre mois à compter de l'entrée en vigueur de la modification de l'offre.Sur les réseaux, SFR rappelle à tous les détracteurs que «», ce qui pourrait se traduire par «».