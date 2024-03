Altice, propriétaire de SFR, fait l'objet d'une enquête pour potentielle corruption en France, que se passe-t-il ?

Aujourd'hui, pour Patrick Drahi, le constat est simple : son entreprise est endettée à hauteur de 60 milliards d'euros, et cette enquête supplémentaire renforce un peu plus la pression qui pèse sur les épaules du milliardaire. L'issue de cette enquête pourrait avoir des répercussions significatives non seulement sur Altice mais aussi sur l'ensemble de l'industrie des télécommunications, en France et au-delà.