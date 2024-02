La Poste Mobile, à vendre, choisit Bouygues Telecom pour son rachat ! Prix de l'opération, réseau mobile : les opérateurs s'expliquent

Ce sera l'une des opérations marquantes de l'année dans l'univers des télécoms ! La Poste, qui avait mis en vente la marque La Poste Mobile, premier opérateur virtuel français et cinquième opérateur avec 2,3 millions de clients, a choisi son repreneur. Le groupe a choisi Bouygues Telecom et écarté de la course Orange et Iliad (maison-mère de Free), qui étaient aussi candidats à son rachat. L'opération va coûter près d'1 milliard d'euros à Bouygues Telecom, qui reste néanmoins soumis à la position de SFR. On vous explique.