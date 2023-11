Perquisition au siège de SFR, soupçonné de fraude fiscale, les nuages s'amoncellent sur le groupe Altice

L'enquête fut ouverte pour des soupçons de fraude fiscale aggravée et de blanchiment. En cause ? Une minoration prétendue de TVA émise sur les offres triple-play (TV, internet et téléphone fixe) et les services presse. Le service d'enquête judiciaire des finances, qui s'est vu confier le dossier, fait état de près de 200 millions d'euros de droits éludés par l'opérateur, rien que sur les exercices 2015 et 2016.