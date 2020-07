L'administration Trump propose des normes souples pour les émissions du secteur aérien

De leur côté, les compagnies aériennes se disent satisfaites de la réglementation. Pour Bryan Watt, un porte-parole de Boeing, la nouvelle règle est un « grand pas en avant pour protéger l'environnement et soutenir la croissance durable de l'aviation commerciale et de l'économie américaine ». Pour Nancy Young, la vice-présidente aux affaires environnementales du groupe de commerce industriel Airlines for America, la proposition « est bonne pour notre industrie, pour notre pays et pour le monde ».