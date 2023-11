Google raccorde deux de ses data centers à une centrale géothermique, mais le "zéro émission" est encore loin

Lancé en 2021, ce projet est enfin opérationnel et permet, pour le moment, de produire l'équivalent de la consommation de 750 foyers américains, selon les The Verge. Cette énergie renouvelable est combinée avec l'éolien et le solaire pour alimenter deux data centers de Google dans le Nevada. Mieux encore, pour minimiser son impact sur l'environnement, la centrale reclycle l'eau qu'elle utilise grâce à un système fermé. Il s'agit bien entendu de ne pas ajouter une couche supplémentaire à la consommation de ressources déjà élevée des infrastructures supportant l'intelligence artificielle.

La disponibilité de cette source d'énergie n'est pas le seul facteur qui a incité Google à se tourner vers Fervo. En effet, selon M. Terrell, son projet « était déjà basé sur des technologies existantes utilisées dans le secteur du pétrole et du gaz ». « Nous avons donc pensé qu'il avait un grand potentiel et qu'il pouvait être mis en ligne le plus rapidement possible », ajoute-t-il.

Il pourrait s'agir d'une étape importante pour Google, dont l'objectif est d'être alimenté uniquement par des énergies propres d'ici à 2030. Pour cela, il faudra bien sûr que la technologie de Fervo réponde aux attentes sur le long terme, et qu'elle puisse surtout s'exporter autour des nombreuses autres infrastructures du géant américain. Et, si possible, très rapidement. Car la démocratisation des services cloud et des technologies à l'origine de Bard ou ChatGPT promet de décupler les besoins en électricité des centres de données dans les années à venir.