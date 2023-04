Windows 11 "alt tab": limiter le nombre d'onglets pour moins planter ?

Il y a quelques jours seulement, Microsoft a mis en ligne les builds 23424, 22624.1537 et 25330 de son système d'exploitation Windows 11. Il s'agit de versions instables, testées auprès des développeurs et des insiders avant leur déploiement public. L'occasion d'ajouter de nouvelles fonctionnalités et de voir si elles fonctionnent comme prévu, ou encore de récolter des données et les retours des utilisateurs.

L'une de ces nouvelles fonctionnalités a été repérée et commentée sur Twitter par XenoPanther, avant d'être largement relayée. Xeno a en effet remarqué que la mention All Tabs avait été remplacée dans les paramètres système par les 20 fenêtres et onglets les plus récents. Selon lui, cela signifie que le raccourci historique, qui permet de passer rapidement d'une fenêtre à une autre, va gagner en flexibilité en sacrifiant sa puissance.

Microsoft n'a pas encore communiqué à ce sujet, mais ce changement aurait pour objectif de réduire l'impact du multitasking sur la RAM et ainsi éviter les crashs liés à la mémoire ou à des processeurs de faible performance. Une limitation à 20 onglets ou fenêtres n'aurait aucun impact pour la plupart des utilisateurs, mais pourrait poser quelques problèmes aux « power users », qui utilisent simultanément de nombreux logiciels.