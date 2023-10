Le RecApp' : Amazon, Firefox, Windows, les actus qu'il ne fallait pas manquer cette semaine

Cette semaine, découvrez comment Amazon rejoint Google et Apple dans l'adoption de la technologie Passkey pour une sécurité accrue, et comment Mozilla et Opera continuent d'innover pour offrir une expérience de navigation optimale.

De plus, plongez dans les nouvelles fonctionnalités de Google Maps et de X.com, et découvrez les dernières mises à jour de Windows 11 et de Proton Pass.