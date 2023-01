Telegram fait le plein de nouveautés pour enrichir vos photos et vidéos !

Les efforts ont été principalement effectués dans le domaine de la photo et de la vidéo. Ainsi, un outil de flou flambant neuf fait son entrée. Il sert à masquer des zones précises d'un clip ou d'un cliché pour y dissimuler des informations ou tout simplement un visage en arrière-plan. Ce flou vient se placer manuellement en pressant un bouton dédié. De plus, il est maintenant possible de modifier la taille, la police et le fond d'un texte lorsque celui-ci est ajouté à une image.