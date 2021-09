Telegram fête ses 8 ans avec une mise à jour portée sur les diffusions en direct

Désormais, lorsqu’on veut transférer un média ou un message en provenance d’une autre conversation, on peut choisir de masquer le nom de la personne qui en est à l’origine, mais aussi d’effacer la légende.

En d’autres termes : le transfert devient beaucoup plus simple et surtout plus confidentiel si vous avez l’habitude de jongler entre de nombreuses conversations tous les jours.

D’ailleurs, la navigation dans Telegram s’améliore, elle aussi. Du moins en ce qui concerne les canaux : dès lors que vous atteignez le dernier message d’un canal, vous pouvez continuer de défiler vers le bas afin d’arriver sur le prochain canal où il vous reste des messages à lire.