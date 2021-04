Telegram s'enrichit de nouvelles fonctionnalités dont la programmation des conférences audio

Ainsi les professionnels peuvent dorénavant accepter les règlements par carte bancaire de manière native par le biais de huit passerelles de paiements comme Stripe ou Payme, pour ne citer qu'elles.

En outre, cette intégration est tout à fait transparente : Telegram précise que ce service est gratuit, ne prélève aucune commission, et ne garde en mémoire aucune donnée liée à la transaction. Le système de paiement repose alors uniquement sur le prestataire fournissant la passerelle de paiement.

Quelques améliorations viennent enfin s'ajouter à ces deux fonctionnalités : Télégram s'enrichit de non pas une mais deux nouvelles interfaces Web (Telgram Web K et Telegram Web Z), permet désormais d'accélérer ou de ralentir une vidéo, et d'agrandir plus rapidement une image dans une conversation en la pinçant pour zoomer, plutôt qu'en tapotant dessus…