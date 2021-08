Google Meet autorise désormais jusqu'à 25 hôtes et facilite la modération des réunions

L'une des principales nouveautés est la possibilité d'assigner jusqu'à 25 hôtes à une réunion. Autant de personnes qui se voient attribuer les fonctionnalités de modération de la plateforme, et qui peuvent ainsi aider au bon déroulé de l'appel.

Il devient aussi possible de choisir qui est autorisé ou non à partager son écran ou à écrire des messages dans le chat, ou encore de couper le microphone de tous les utilisateurs et utilisatrices. Autant de fonctions auparavant réservées aux utilisateurs et utilisatrices de Google Workspace for Education.

Google indique que le déploiement de ces nouveautés pour la version web et les applications Android et iOS débute le 16 août 2021. Celui-ci sera progressif, les derniers servis devront attendre jusqu'à 15 jours après cette date pour en profiter.