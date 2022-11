Cette nouvelle fonction de Telegram pourrait bien vous faire quitter WhatsApp

Telegram introduit également les noms d'utilisateur à collectionner, qui fonctionnent sur le même principe que les NFT. « En plus du nom d'utilisateur de base, vous pouvez maintenant assigner de multiples noms d'utilisateur à chacun de vos comptes et échanges publics », précise Telegram sur son blog.

La propriété de ces noms d'utilisateur d'un nouveau genre est sécurisée par le réseau blockchain TON. Ils peuvent être achetés et vendus, et peuvent compter moins de cinq caractères.

Telegram Premium permettait déjà de transcrire un message vocal en texte, il peut désormais aussi convertir les messages vidéo. De nouveaux lots d'émojis et de réactions interactives sont rendus disponibles, le mode nuit a été amélioré sous iOS (couleurs plus équilibrées et de meilleurs effets de flou pendant le scroll), la modification de la taille du texte sous Android concerne maintenant tous les types de texte (y compris les aperçus de liens et les en-têtes de réponse) et des améliorations mineures ont été apportées au design de l'app.