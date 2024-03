Microsoft va enfin prendre la version ARM de Windows au sérieux, avec de nouvelles Surface annoncées pour le mois de mai

L'éditeur de Windows 11 devrait en premier lieu lever le voile sur deux nouveaux modèles Surface qui profiteraient de nombreuses améliorations par rapport à la génération précédente.

Microsoft présenterait une Microsoft Surface Pro 10, qui intégrerait un tout nouvel écran OLED. Ce modèle serait le premier de la gamme à bénéficier de cette technologie d'écran, là où les précédentes Surface Pro proposaient un écran LED. On peut également tabler sur l'annonce d'un PC portable Surface Laptop 6, dont le design serait significativement revu avec des bords plus ronds, des bordures d'écran affinées et une connectique plus complète.

Les deux appareils intégreraient un processeur ARM Qualcomm Snapdragon X Elite et tourneraient donc sous Windows ARM. L'introduction de ces deux modèles, parmi les plus populaires de la gamme Surface, serait un message important de la part de Microsoft, qui miserait davantage sur la version ARM de son système d'exploitation et pourrait inciter les constructeurs tiers à développer davantage de machines sous processeurs ARM.