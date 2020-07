Firefox s'offre une refonte majeure sur Android mais perd au passage de nombreuses extensions

Mozilla l’avait promis : Firefox 79 n’a plus grand-chose à voir avec son prédécesseur. Beaucoup plus agréable à l’œil et moderne, l’interface affiche désormais la barre de navigation en bas de l’écran, et offre quantité de nouvelles options pour fluidifier l’expérience de navigation.

Outre un nouvel affichage des onglets, Firefox 79 sur Android tire aussi parti des Collections, ces groupes d’onglets qu’il est possible d’ouvrir à la volée afin de retrouver ces sites favoris en un clin d’œil.