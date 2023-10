Free : évitez d'installer la bêta d'iOS 17.2 sur votre iPhone... si vous voulez envoyer des SMS !

Vous êtes abonnés à Free Mobile ? Alors, on vous prévient tout de suite, la bêta iOS 17.2 n'est pas pour vous ! Un spécialiste du réseau Free, le twitto Tiino-X83, vient en effet de repérer un problème entraînant l'impossibilité d'envoyer des SMS avec un iPhone équipé de la bêta en question.

Le problème serait du fait d'Apple, et non de Free. Le géant américain aurait en effet avec cette bêta « "forc[é]" les SMS via LTE alors que ce n’est pas encore actif chez Free ». La filiale d'Iliad étant la seule à ne pas permettre cette fonction, les autres opérateurs ne devraient pas avoir à subir d'ennuis.