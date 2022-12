Les appels Wi-Fi Free Mobile arrivent enfin sur iPhone

Instaurés par le New Deal Mobile en 2018, les appels Wi-Fi permettent aujourd'hui d'améliorer la couverture téléphonique et de se substituer aux antennes mobiles, notamment dans les bâtiments. Si la couverture mobile traditionnelle est insuffisante, il est alors possible de passer et de recevoir ses appels grâce au VoWiFi. Le principe est le même pour les SMS. Pour les appels, vous noterez sans doute une meilleure qualité sonore et une latence plus faible dans les échanges.