Mise en conformité de l'iPhone 12, correction de bugs, nouvelles fonctions... iOS 17.1 est enfin là !

Nous avons ensuite toute une série d'améliorations, d'optimisations et de corrections de bugs pour le système et les applications natives ainsi que quelques nouvelles fonctionnalités à se mettre sous la dent. On pense par exemple à l'ajout de favoris dans Apple Music (morceaux, albums, artistes et listes de lecture) pour améliorer ses recommandations. De plus, un appui long sur l'icône de l'app, sur l'écran d'accueil, va lancer une playlist contenant vos titres indiqués comme favoris.

Nous retrouvons aussi l'apparition d'une indication sur la Dynamic Island lorsque la lampe torche est allumée pour les iPhone qui n'avaient pas déjà cette capacité, ou la possibilité de choisir un album photo à afficher pour l'écran de verrouillage.

Vous recevrez une notification lorsque la mise à jour iOS 17.1 sera disponible sur votre iPhone. Vous pouvez aussi la chercher manuellement dans Paramètres > Général > Mise à jour du logiciel.