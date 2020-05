Samsung annonce une puce destinée à protéger vos données sur smartphone

Samsung a annoncé ce mardi une nouvelle puce destinée à sécuriser les données sensibles sur nos smartphones , entre autres. Baptisée S3FV9RR, cette dernière est certifiée EAL 6+, l'une des normes de sécurité les plus strictes du monde mobile.

Alors que la question de la sécurité des données est plus que jamais importante, tout spécialement sur smartphones (même chez Jeff Bezos ), Samsung annonce une nouvelle puce SE (Secure Element) de son cru : la S3FV9RR. Cette dernière sera délivrée « clé en main » par le groupe, qui assurera aussi son suivi logiciel auprès des constructeurs OEM intéressés.

La puce SE de Samsung dispose d'un des plus hauts niveau de sécurité possible pour un composant de ce type au travers d'une certification CC (Common Criteria) EAL 6+, sur une échelle EAL de 0 à 7. Samsung assure qu'il s'agit là de la certification la plus élevée obtenue par une puce destinée au secteur mobile.

D'après le constructeur, ce nouveau produit est conçu pour assurer la sécurité des données sensibles sur smartphones et tablettes dans le cadre d'opérations telles que le paiement d'achat en ligne, mais aussi lors du démarrage ou sur certaines applications sujettes aux attaques.

La puce S3FV9RR peut par ailleurs servir sur des e-passeports, ou sur des hardware wallet pour cryptomonnaies. Des applications dans le domaine des appareils d'authentification sont par ailleurs évoquées par Samsung, qui indique enfin que sa puce a été conçue pour être la plus versatile possible. Elle peut par ailleurs travailler indépendamment du système sur laquelle elle est installée pour compléter la sécurisation déjà permise par les processeurs et SoC.