Samsung Wallet : un wallet crypto sera nativement intégré au Samsung Galaxy S22

Plus concrètement, le Samsung Wallet permettra de stocker non seulement des crypto-monnaies, mais aussi des clés numériques pour les maisons ou les voitures, des cartes de crédit ou des documents personnels comme des cartes étudiantes, des permis de conduire et même des cartes d'identité. Le portefeuille sera compatible avec Digital ID, la fonction d’identification numérique, qui sera disponible plus tard dans l’année. Le tout sera sécurisé par la solution Knox Vault, qui isole les mots de passe, les clés privées et les informations sensibles du smartphone Android .