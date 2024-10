Bouygues Telecom applique le principe de la validité du numéro mobile pendant 1 an à compter du dernier chargement. Mais pour l'opérateur, filiale du géant des BTP, on peut parler de cas particulier. S'il est possible d'acheter et d'activer des recharges pour une offre prépayée jusqu'à la fin de l'année, l'opérateur a prévu de mettre fin à son service d'offres prépayées à partir 30 juin 2025. Pour conserver son numéro, il faudra tout simplement basculer sur une nouvelle offre. À défaut, la carte sera inutilisable.