Les lignes prépayées ne sont pas anonymes en France, il faut justifier de son identité pour les ouvrir, comme les lignes classiques.

C’est surtout utile pour ceux qui n’ont pas de compte bancaire, et ne peuvent donc pas souscrire à un forfait classique. Un peu moins utile de nos jours, avec le compte Nickel qui permet d’avoir un compte pour des gens qui ne peuvent pas ouvrir un compte en banque traditionnel faute de justificatif de domicile.

C’est pratique aussi pour les gens de passage.

jvachez: jvachez: avec 0.30€ le Mo c’était pas rentable par rapport à un vrai forfait.

Bouygues était effectivement resté très peu compétitif (peut-être déjà une volonté de mettre fin au prépayé…). Mais ailleurs on trouve des tarifs bien plus intéressants, avec de l’illimité et des grosses enveloppes de data… Par exemple chez Orange tu as 150 Go et appels/SMS/MMS illimités, et même un peu d’appels à l’international, pour 20€, valable un mois. Ça reste plus cher qu’un forfait Sosh, mais on est très loin des 30 cts/Mo… Et en fait c’est même pas vraiment plus cher qu’un forfait Orange (pour 20€ avec un forfait tu as 120 Go, mais par contre c’est en 5G alors que la mobicarte a l’air limitée à la 4G).