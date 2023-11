Discord part à la chasse aux liens de partage malveillants

« Discord fait évoluer son approche des URL RDC (réseau de diffusion de contenu) de pièces jointes afin de créer une expérience plus sûre et plus sécurisée pour les utilisateurs. En particulier, cela aidera notre équipe de sécurité à restreindre l'accès au contenu signalé et, de manière générale, à réduire la quantité de logiciels malveillants distribués à l'aide de notre RDC », a communiqué Discord auprès de la publication Bleeping Computer.

L'application de messagerie, très appréciée des joueurs qui aiment streamer, mais aussi utilisée dans des cadres professionnels, précise que cette évolution n'a « aucun impact pour les utilisateurs qui partagent du contenu au sein du client Discord ». Discord ajoute que tous les liens au sein du client seront automatiquement actualisés avec l'application de changement.

Ceux qui pourraient devoir changer leurs habitudes sont les utilisateurs qui utilisaient Discord comme moyen d'hébergement pour leurs fichiers. Dans ce cas, la plateforme, qui n'est initialement pas prévue à ces fins, va se montrer bien moins utile. Discord recommande de trouver un service « plus approprié » pour héberger ses fichiers.