Ring dévoile son nouveau kit de sécurité connecté pour la maison : Ring Alarm

L'alarme est la principale nouveauté du kit. Le produit, inédit en France jusqu'alors, profite d'un tout nouveau design plus compact conçu pour être à la fois plus moderne et plus intuitif. Le clavier possède des touches très larges pour une utilisation plus simple et des boutons d'urgence pour contacter rapidement les secours en cas de problème. Vous pouvez, depuis l'accessoire, activer tous les capteurs lorsque vous êtes absent ou uniquement les accessoires placés à l'extérieur quand vous êtes à la maison.

La centrale d'alarme peut quant à elle être installée sur un mur ou posée sur un meuble. Reliée au courant par une prise, elle possède également une batterie permettant de fonctionner 24 heures même en cas de coupure électrique. La sirène peut envoyer un son de 104 dB.

La centrale s'accompagne de plusieurs accessoires à commencer par deux détecteurs, un pour la porte d'entrée et un autre détecteur de mouvements à placer dans la pièce. Ces accessoires peuvent être ensuite achetés séparément pour augmenter la protection de l'habitat.

Dernier produit proposé dans le kit : un amplificateur de portée permettant de garantir une liaison optimale entre la centrale d'alarme et les différents accessoires, même pour les grandes surfaces.