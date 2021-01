Somfy dévoile à son tour Door Keeper, sa nouvelle serrure connectée

Selon Somfy : « Door Keeper est dotée d’un moteur puissant capable d'actionner tous les types de portes en moins de 3 secondes, tout en restant silencieuse ». L'accès est paramétrable via un lecteur avec clavier à code, badge, bracelet, clé ou smartphone, et l'ouverture s'effectue en silence. À noter que l'installation s'effectue à l'intérieur de la maison et reste donc invisible de l'extérieur.

Via l'application mobile, il est possible de générer des codes d'accès permanents ou temporaires. Le dispositif fonctionne sur batterie (et demeure donc actif en cas de coupure électrique), avec une autonomie annoncée de 12 mois, et une recharge via USB-C.