Une sonnette connectée sans contact pour lutter contre la transmission des virus

Alarm.com lève le voile sur une sonnette nouvelle génération, la Touchless Video Doorbell. Comme son nom le laisse supposer, cette nouvelle sonnette ne requiert pas le moindre contact pour fonctionner.

Inutile donc de presser un quelconque bouton, puisque la Touchless Video Doorbell détecte automatiquement les visiteurs devant la porte et avertit aussitôt le propriétaire des lieux via une notification sur son smartphone et un son audible dans la maison. À cela s'ajoute le déclenchement automatique d'un enregistrement vidéo (en 1080p). Selon le concepteur, il s'agit de « la première sonnette vidéo disponible dans le commerce qui sonne sans aucun contact ».