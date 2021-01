Ring présente sa Video Doorbell Wired : plus petite et plus… câblée

Ring offre un accès de 30 jours à Ring Protect. L’entreprise propose en outre un abonnement « Basic » facturé 3 euros par mois par appareil ou 30 euros par an et un abonnement Ring Protect Plus facturée 10 euros par mois (ou 100 euros par an) qui couvre l'intégralité des appareils du domicile. Ring Protect ajoute plusieurs fonctionnalités supplémentaires à l’application.