CES 2022 : Belkin Wemo dévoile sa première sonnette connectée compatible Apple HomeKit

Compatible avec le HomeKit, la Smart Video Doorbell se configure donc exclusivement depuis l’application Maison d’Apple. C’est sur cette même app que les utilisateurs pourront retrouver toutes les images capturées. Le service de la marque à la pomme analyse en temps réel la vidéo (détection de mouvement avec reconnaissance de personnes, de véhicules, d'animaux etc.), et envoie directement le flux depuis les appareils compatibles (iPhone , iPad, Mac et Apple TV ). Les enregistrements chiffrés de bout en bout sont ensuite stockés sur l’iCloud . La sonnette intelligente profite également d’autres fonctionnalités de la solution d’Apple, comme la possibilité de créer des scènes et de définir des zones d’activités pour affiner la détection de mouvement.