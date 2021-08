Google dévoile la Nest Cam et la Nest Doorbell, ses derniers produits "maison connectée"

Toutes les caméras et la sonnette sont accessibles (et leurs contenus visibles) depuis l’application Google Home et via les écrans Nest 24 h/24 et 7 j/7. L’historique des caméras est d’ailleurs consultable de plusieurs façons : en visionnant une scène ou un événement du début à la fin via Sightline 2.0, en filtrant les événements pour ne revoir que ceux qui sont prioritaires, ou en affichant l’historique total du domicile et de toutes les caméras.