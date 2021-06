Les Bretons de Delta Dore se voient bien en leader européen de la maison connectée

Delta Dore est une firme française fondée en 1970 en Bretagne. Active depuis maintenant 51 ans dans le secteur de la domotique, l'entreprise possède trois branches principales sur lesquelles elle fonde son activité : Smart Building, centrée sur la gestion des énergies des bâtiments industriels et tertiaires ; Smart IoT, pour les professionnels de l'habitat ; et Smart Home, spécialisée dans l'habitation individuelle et collective connectée.

Et, plus encore que de vouloir résister à tout envahisseur investissant le marché de la domotique, Delta Dore compte bien œuvrer pour accélérer son développement en faisant de la maison connectée sa pierre angulaire. Dans cette perspective, la firme discute avec un « acteur stratégique du secteur » afin de céder sa branche Smart Building, selon son P.-D.G. Pascal Portelli. Celle-ci représente actuellement 12 % des 160 millions de chiffre d'affaires réalisé et permettrait à Delta Dore de recentrer sa politique nationale et, surtout, internationale, pour faire des Bretons un groupe leader sur le marché européen de la maison connectée.

Du village de Bonnemain, non loin de Saint-Malo, où son siège social est implanté, au reste du monde, Delta Dore compte notamment sur l'achat récent d'un concurrent allemand, Rademacher, pour accroître ses parts de marché hors de France.