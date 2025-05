Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Dans un immeuble moyen de 20 logements, entre 70 et 100 personnes extérieures différentes franchissent chaque semaine la porte d'entrée grâce au code. Multipliez par 52 semaines et vous obtenez entre 3 796 et 5 460 inconnus qui possèdent votre digicode chaque année ! De quoi faire frémir le plus confiant des syndics.