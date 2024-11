Mais mère Nature a décidé de compliquer la tâche aux valeureux salariés d'Elon Musk. La nuit tombée, l'océan s'est déchaîné. Les vagues sont devenues si dangereuses que le capitaine du navire principal a interdit tout transfert entre les deux embarcations. L'équipe de Kevin Mock s'est donc retrouvée piégée sur la barge, sans lit ni ravitaillement, comme des poules qui ont trouvé un couteau, à devoir coucher à côté de leur dangereuse cargaison. Leurs collègues du navire principal ont improvisé : des sacs de couchage et des collations ont été jetés sur la barge dans des sacs-poubelle, comme un message de soutien flottant sur les vagues.

Et vogue la galère. Les cinq hommes se sont entassés dans un conteneur d'expédition de 6 mètres, épuisés, mais soulagés d'avoir accompli leur mission. « Nous étions tellement fatigués que nous avons plutôt bien dormi », confiera plus tard Kevin Mock à Eric Berger, l'auteur qui a recueilli ce témoignage et écrit un ouvrage intitulé Reentry: SpaceX, Elon Musk, and the Reusable Rockets that Launched a Second Space Age.

Une aventure que SpaceX n'a pas souhaité commenter auprès de Business Insider.