Notre orbite compte 34 nouveaux satellites OneWeb depuis hier soir

© OneWeb

Fournir un Internet haut débit dans le monde

Lire aussi :

Christina Koch termine sa mission de 328 jours par un retour au Kazakhstan



Les experts s'inquiètent

Source : SpaceDaily

Tout comme Starlink de SpaceX , OneWeb a pour but de fournir un accès Internet haut débit dans le monde entier, même dans les régions les plus isolées. À elles seules, ces deux entreprises ont placé 280 satellites en orbite basse en l'espace d'un an et devraient accélérer les lancements dans les prochains mois.Le décollage a eu lieu depuis le cosmodrome de Baïkonour au Kazakhstan, il s'agissait du 50e vol d'un lanceur Soyouz opéré par Arianespace et Starsem. 10 autres lancements sont prévus en 2020 pour agrandir la constellation de OneWeb, qui souhaite assurer une couverture haut débit en Arctique dès cette année, et dans le reste du monde en 2021.Le premier vol d'Ariane 6 sera également opéré pour le compte de OneWeb. La société vient directement concurrencer la constellation Starlink de SpaceX, même si les deux entreprises vont fonctionner différemment. Alors que OneWeb envisage de vendre ses services à des gouvernements et des entreprises, la firme d'Elon Musk veut apporter son Internet directement auprès des particuliers, comme le rappelle CNN , grâce à une immense constellation de 42 000 satellites ...Si les deux entreprises parviennent à atteindre leurs objectifs respectifs, cinq fois plus de satellites seront lancés au cours de la décennie 2020 que tous les satellites mis en orbite depuis 1957, note le New York Times . Et cela n'est pas sans conséquences.En mai dernier déjà, peu de temps après les premiers lancements Starlink, des astronomes amateurs se plaignaient des mini-satellites qui gênaient leur observation du ciel. La technologie utilisée par OneWeb est encore plus inquiétante selon les experts : positionnés à une altitude plus élevée, les satellites sont également plus imposants et risquent d'interférer avec les signaux radios utilisés par les scientifiques pour étudier le cosmos.Les deux sociétés ont été sommées par la Federal Communications Commission (FCC) de se coordonner avec les astronomes afin d'éviter tout problème, demande «» par OneWeb selon le National Radio Astronomy Observatory (NRAO). Son impact sur l'astronomie risque d'être bien plus néfaste que celui de SpaceX.Par ailleurs, la course à l'Internet spatial pourrait encore s'accélérer avec l'arrivée d'autres entreprises, et notamment Amazon , sur ce marché.