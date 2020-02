Elon Musk organise une journée de recrutement pour SpaceX : et si vous envoyiez votre CV ?

Besoin de renforts

Starship career day at the Stargate building (Boca Chica Blvd, TX) this Thursday from 3pm to 9pm! — Elon Musk (@elonmusk) February 4, 2020

L'avenir de la conquête spatiale

Source : TechCrunch

L'année 2020 sera très chargée pour l'entreprise spatiale. Musk prévoit, entre autres, d'effectuer un vol test de sa fusée Starship entre le 16 mars et le 16 septembre.SpaceX vient en effet de faire une demande d'autorisation de vol , pour un exercice durant lequel Starship devrait atteindre une altitude de 20 kilomètres, avant de se poser près de sa base de lancement située dans le Texas. Ce test sera crucial pour Elon Musk, puisque l'entrepreneur avait initialement prévu le premier vol orbital de sa fusée cette année, un objectif qui risque de ne pas être atteint.Le planning est donc très chargé et SpaceX a besoin de renforts : «», a tweeté Elon Musk. Se tenant aujourd'hui, l'événement vise à employer des personnes avec «», a précisé le milliardaire.L'entreprise recherche notamment «», ainsi que de la main d'œuvre pour assembler le vaisseau. Le timing est plutôt serré pour se rendre dans le Texas, mais le site de SpaceX regorge d'offres d'emploi en tous genres, auxquelles il est possible de postuler en ligne.Si ce projet est si précieux pour Elon Musk, c'est parce que Starship représente l'avenir de la conquête spatiale. La fusée devrait en effet transporter des marchandises et des humains en orbite, jusqu'à la Lune et même jusqu'à Mars. Réutilisable, elle sera «», selon SpaceX À l'été 2019, le test réussi de Starhopper , un prototype de Starship, avait provoqué l'engouement de la firme, qui a depuis pris un peu de retard sur son emploi du temps.Les intéressés peuvent donc postuler pour participer à l'aventure et aider SpaceX à atteindre ses objectifs.