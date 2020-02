SpaceX demande une autorisation de vol pour tester sa nouvelle génération de Starship

© YouTube / SpaceX

Un nouveau bond en avant pour la conquête spatiale

Source : The Verge

Plus rien n'arrête SpaceX en 2020. Après avoir réussi le dernier test de sa capsule Crew Dragon , l'entreprise acheminera très prochainement des astronautes jusqu'à la Station Spatiale Internationale. Désormais, le développement de la fusée Starship semble également s'accélérer.À l'avenir, Starship devrait amener des humains jusqu'à la Lune, et même jusqu'à Mars. Cet imposant vaisseau aura une capacité de 100 tonnes de charge utile et pourra, d'après Elon Musk, transporter jusqu'à 100 personnes. Après plusieurs tests au sol et une explosion de réservoir , la fusée est enfin prête pour son premier vol.En collaboration avec la Federal Communications Commission, SpaceX a demandé l'autorisation d'opérer un vol jusqu'à 20 kilomètres d'altitude à partir de la mi-mars, cette demande incluant notamment la possibilité de communiquer avec le vaisseau. Ce dernier sera lancé depuis la base de Boca Chica au Texas, et tentera de se poser non loin de là en utilisant son moteur Raptor L'entreprise prévoit par ailleurs de partager la trajectoire de Starship avec l'Air Force et la NASA. Le test devrait avoir lieu entre le 16 mars et le 16 septembre.